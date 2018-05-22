МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского "ОФК Банка", лишившегося лицензии в апреле, составила 17,5 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 11,271 миллиарда рублей, обязательства — 28,775 миллиарда рублей.

Банк России с 16 апреля отозвал лицензию у банка. Как сообщал регулятор, проблемы в деятельности "ОФК Банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности. Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости "ОФК Банка" явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе РФ.