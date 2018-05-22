МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I квартале 2018 года увеличился на 2%, до 24 240,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

При этом удельный вес показателя в активах увеличился до 47,4% против 45,2% на 01.01.2018.

Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), вырос на 2%, до 15 562,9 млрд рублей, их удельный вес в активах повысился до 30,5% (29% на 01.01.2018).

Объем розничных кредитов вырос на 2,8%, до 6 323,7 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона по сравнению с началом года увеличилась с 11,7% до 12,4%. Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов за I квартал 2018 года практически не изменилась и составила 98,6%.