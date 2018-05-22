МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии у страховой компании "Национальные страховые традиции" и медицинской страховой компании "Медика-Восток", а также приостановил действие лицензий страховой компании "ХОСКА", сообщается на сайте регулятора.

Так, ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление страхования СК "Национальные страховые традиции" в связи с ее добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. По аналогичной причине регулятор также отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни медицинской страховой компании "Медика-Восток".

Кроме того, у страховой компании "ХОСКА" приостановлено действие лицензий на осуществление страхования из-за неисполнения страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Отмечается, что приостановление действия лицензий означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств компании, в соответствующие договоры. При этом страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Помимо этого, ЦБ РФ возобновил действие лицензии на осуществление страхования страховой компании "Аллега", так как компания устранила нарушения страхового законодательства, которые были основанием для приостановления действия лицензии.