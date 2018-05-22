МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Достаточность капитала Сбербанка в результате продажи турецкой "дочки" Denizbank увеличится более чем на 100 базисных пунктов, если валютный курс останется без изменений, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Сбербанк ранее во вторник сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей "дочки" в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир (примерно 3,2 миллиарда долларов). Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 году.