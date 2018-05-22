МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale, в первом квартале 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистый операционный доход составил 12,8 миллиарда рублей, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года. Чистый процентный доход вырос на 5%, до 9,7 миллиарда рублей. Операционные расходы группы составили 9,3 миллиарда рублей, увеличившись на 7%. Поясняется, что увеличение расходов в основном обусловлено существенным ростом бизнеса дочерних банков: банка "ДельтаКредит" и "Русфинанс банка". Чистые комиссионные доходы выросли на 27%, до 2,5 миллиарда рублей.

"Отчисления в резервы продолжают оставаться стабильными: в первом квартале 2018 года — 1,1 миллиарда рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем первого квартала 2017 года — 1,2 миллиарда рублей. Эффект стабильности достигнут в основном за счет улучшения процессов по взысканию задолженности. Качество корпоративного портфеля остается на стабильно высоком уровне", — отмечается в сообщении.

Розничный кредитный портфель вырос без учета валютной переоценки на 1% в первом квартале 2018 года и на 9% — за последние 12 месяцев. Корпоративный кредитный портфель, номинированный в рублях, без учета валютной переоценки вырос на 1% с начала 2018 года и на 3% за последние 12 месяцев. Общее снижение корпоративного кредитного портфеля на 8% за первый квартал объясняется запланированным сокращением кредитного портфеля, номинированного в зарубежной валюте.

В течение первого квартала общий портфель клиентских пассивов группы без учета валютной переоценки снизился на 16%. Данная динамика в основном обусловлена возвратом корпоративного депозитного портфеля на прежний стабильный уровень, существовавший до четвертого квартала 2017 года. В целом, за последние 12 месяцев, корпоративный депозитный портфель группы увеличился на 27% без учета валютной переоценки. Объем средств физических лиц до востребования без учета валютной переоценки вырос на 4% за первый квартал и в 1,5 раза за последние 12 месяцев.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.