МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Фонд плохих и непрофильных активов будет создаваться из активов банков "Траст", "Рост" и Автовазбанка и непрофильных активов, выведенных через цессию из баланса Промсвязьбанка , сказал на заседании профильного комитета в Госдуме зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Структурно фонд плохих активов будет создаваться из четырех элементов. Первые три — это банк "Траст", банк "Рост" и банк АВБ. Четвертый элемент — это что через цессию из баланса ПСБ были выделены непрофильные и плохие активы, которые в основном связаны с бывшими собственниками банка, в том числе, попавшие в кредитные досье", — сказал он.