МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 23 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30,1 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,093 миллиарда рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 16 мая, разместил ОФЗ двух серий на 21,4 миллиарда рублей из предложенных 30 миллиардов рублей.