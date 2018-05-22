МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России в ближайшей перспективе не ожидает проблем у очень крупных российских банков, но допускает санации банков меньшего размера, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

"По нашему убеждению, крупнейшие проблемные банки, вот те три имени, уже идентифицированы, и мы с ними разобрались. Мы не ожидаем в ближайшей перспективе повторения таких очень крупных случаев. Наверное, будут поменьше банки", — сказал он в Госдуме.

Тулин отказался давать прогнозы, сколько еще банков могут попасть под санацию. "У нас есть своя внутренняя методика, но она носит закрытый характер. Мы понимаем, что происходит с каждым банком, и можем оценить перспективы", — отметил он.