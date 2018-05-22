МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Сбербанк получит от продажи Denizbank около 3,4-3,7 миллиарда долларов, сообщил в интервью агентству Блумберг зампред правления российского банка Александр Морозов.

По его словам, согласно условиям сделки, курс турецкой лиры к доллару захеджирован в рамках определенного диапазона. Расчеты по сделке пройдут в долларах.

Окончательная сумма будет зависеть от изменения валютных курсов и времени, прошедшего до закрытия сделки по продаже Denizbank, отметил Морозов.

Сбербанк ранее во вторник сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей "дочки" в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир (примерно 3,2 миллиарда долларов по текущему курсу). Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 году.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за 3,5 миллиарда долларов, 0,15% акций банка находятся в свободном обращении.