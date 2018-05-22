МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах, согласно которому такие активы не признаются законным средством платежа на территории РФ.

Документ, внесенный группой парламентариев во главе с Анатолием Аксаковым, вводит определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Законопроект также устанавливает, что криптовалюта и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между ними на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов, майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

Документ также дает определения понятий "цифровая запись" и "цифровая транзакция", закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

Законопроект также разрешает совершать обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Такими операторами смогут быть только брокеры, дилеры, юрлица, осуществляющие деятельность по доверительному управлению, а также биржевые площадки. Перечень иных разрешенных в РФ сделок по обмену цифровых финансовых активов, а также их порядок и условия, согласно законопроекту, будет устанавливать ЦБ по согласованию с правительством.

Отдельная статья устанавливает правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов (Initial Token Offering, ICO). У токена одного вида может быть только один эмитент. Максимальная сумма, на которую лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобрести токены в рамках одного выпуска, установит Банк России.