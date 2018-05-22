МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки РФ в течение трех дней предоставлять оперативникам на основании судебного решения справки по операциям, счетам и вкладам граждан и организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ внесли депутаты Данил Шилков, Виталий Пашин и Андрей Андрейченко. Законопроект обязывает кредитные организации выдавать должностным лицам оперативно-розыскных органов соответствующие справки в течение трех дней со дня получения судебного решения. Сейчас срок исполнения банками таких судебных решений законодательством не определен.

Такие справки предоставляются на основании запросов оперативников при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Законопроект на повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности в части выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием банковских счетов и электронных денежных средств.

"Увеличение количества преступлений, совершаемых с использованием сети интернет, безналичных форм расчетов, электронных средств платежа, требует четкой законодательной регламентации сроков проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Для наиболее эффективного пресечения и расследования таких преступлений закон должен обеспечивать уполномоченным государственным органам возможность получения оперативной информации в кратчайший срок", — поясняют разработчики.