МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I квартале 2018 года сократился на 32,1%, до 5 412,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло исключительно уменьшение межбанковских кредитов (МБК), привлеченных от российских банков. Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде сократилась с 15,1% до 10,6%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам снизилась на 35,2%, до 4 798,9 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно уменьшение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 42,9%, до 3 466,8 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 9,4% на 01.04.2018 против 14,1% на начало 2018 года.