МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ставки по ипотечным кредитам в России в течение этого и следующего года продолжат снижаться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, средневзвешенная ставка выдачи в I квартале составила 9,73%, что на 2,07 процентного пункта меньше аналогичного периода прошлого года, сообщала в апреле госкорпорации "Дом.рф" (до начала марта — АИЖК).

"Конечно, если будет снижаться инфляция — а все предпосылки к тому, что инфляция будет снижаться есть, — то будут автоматически падать и ставки по ипотеке. Поэтому, исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее всего, мы до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок", — сказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

В середине января Греф сообщал, что ожидает 2018 год как рекордный с точки зрения объемов ипотеки и спроса на жилье.

Греф в марте сообщал, что Сбербанк, занимающий более половины рынка ипотеки в РФ, может снизить ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что среднюю ставку по ипотеке в России нужно снижать и дальше — до 7-8%. Путин отметил, что низкая инфляция дает дополнительные возможности для развития российской экономики, включая снижение стоимости ипотеки. В мае вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком.