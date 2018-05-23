МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2018 года вырос на 6,1%, до 6 295,1 млрд рублей, сообщили агентству «Прайм» в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде увеличился с 11,3% до 12,3%. На динамику показателя в значительной степени повлиял рост вложений в долговые обязательства Банка России.

Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 342,4 млрд рублей, уменьшившись на 4%, что в большей степени было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, а также сокращением вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.