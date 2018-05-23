МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2018 года выросла на 2,5%, до 3 721 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.04.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла до 7,3% (4,4% – на 01.04.2017).



