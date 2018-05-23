МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сбербанк сворачивает стратегию международной экспансии, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"К сожалению, да", — ответил он на вопрос о том, выбрал ли Сбербанк стратегию сворачивать международную экспансию.

Греф напомнил, что Сбербанк в настоящее время присутствует в Европе, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Сбербанк 22 мая сообщил, что подписал с дубайским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций своей "дочки" в Турции Denizbank за 14,609 миллиарда турецких лир (примерно 3,2 миллиарда долларов по текущему курсу). Греф отмечал, что Сбербанк вынужден продать турецкий Denizbank из-за европейских санкций.