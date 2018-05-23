МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ВТБ прекратил кредитовать компании, связанные с попавшим под новые санкции миллиардером Олегом Дерипаской. Как заявил в интервью телеканалу CNBC глава правления банка Андрей Костин, это произошло после того, как структуры бизнесмена попали под санкции США.

"Разумеется, мы не даем ему никаких новых денег, у нас нет никаких операций с ним", — подчеркнул Костин.

Он также пояснил, что в настоящее время ВТБ ждет следующего шага управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC): именно это ведомство отвечает за санкции.

"Вместе с UC Rusal и другими мы ждем решений OFAC, но мы надеемся, что проблема решится, потому что мы являемся его крупным кредитором и рассчитываем вернуть деньги", — добавил банкир.

Вместе с тем Костин сказал о том, что на компании, попавшие в санкционный список минфина США (SDN-лист) приходится меньше 2% от всех активов ВТБ. Поэтому существенного давления на банк санкции не окажут.