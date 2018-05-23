МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Руководитель аналитического подразделения "Сбербанк КИБ" Александр Кудрин покинет компанию вслед за аналитиком по нефтегазовому сектору Алексом Фэком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

Уход руководителя Sberbank Investment Research Александра Кудрина планируется по соглашению сторон, пояснили в банке.

Во вторник стало известно, что "Сбербанк КИБ", корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, уволил своего аналитика по нефтегазовому сектору Алекса Фэка, подготовившего резонансные отчёты по "Роснефти" и "Газпрому". Он покинул компанию с 23 мая.

В октябре 2017 года "Сбербанк КИБ" разослал аналитический отчет о "Роснефти", содержавший критические замечания. В мае 2018 года был выпущен отчет с критикой работы "Газпрома".