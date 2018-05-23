С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — ПРАЙМ. ВТБ не изменил мнения о нецелесообразности передачи Промсвязьбанку кредитов оборонно-промышленного комплекса вместе с капиталом, сообщил глава банка Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров ВТБ в преддверии ПМЭФ.

"Центральный вопрос в контексте создания специализированного банка — передача вместе с портфелями также части капитала тех банков, которые в настоящее время уполномочены обслуживать гособоронзаказ. Считаем такой подход нецелесообразным, поскольку он ослабляет капитальную базу системообразующих банков и резко сужает их возможности по кредитованию экономики, в том числе гражданских отраслей", — сказал он.

Костин добавил, что ВТБ выступает за то, чтобы специализированный банк докапитализировался при необходимости напрямую государством, либо правительством, либо Центральным банком.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. АСВ сейчас владеет более 99,9% акций Промсвязьбанка. В январе власти РФ объявили, что Промсвязьбанк будет работать как опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Глава Минфина Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

Костин и глава Сбербанка Герман Греф еще в феврале выступали против передачи части капитала возглавляемых ими банков Промсвязьбанку вместе с кредитным портфелем и всеми активами оборонных предприятий.

На прошлой неделе после заседания группы фракции "Единая Россия" в Госдуме Костин сообщил, что ВТБ будет передавать кредиты предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк, однако механизм одновременной передачи капитала еще обсуждается.