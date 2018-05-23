МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Банк России планирует повысить коэффициенты риска по валютным кредитам экспортерам, выданным после 1 июля 2018 года, со 100 до 110%, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Для снижения системных рисков валютного долга Банк России планирует принять дополнительные меры по ограничению валютного кредитования, свидетельствует проект изменений в инструкцию Банка России "Об обязательных нормативах банков". Согласно документу, коэффициенты риска по кредитным требованиям (и вложениям в долговые ценные бумаги) в иностранной валюте к юридическим лицам – резидентам, являющимся экспортерами, повышаются с 100 до 110%", — говорится в сообщении.