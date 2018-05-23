С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — ПРАЙМ. ВТБ снова заинтересовался покупкой банка "Возрождение", до 1 июня даст ответ Банку России по поводу возможной сделки, заявил глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка.

"Да, у нас возобновился интерес к банку "Возрождение". Мы сейчас прорабатываем этот вопрос, до 1 июня мы Центральному банку ответ дадим. Я думаю, что при определенной цене есть смысл, может быть, рассмотреть возможность покупки этого банка как дающего синергию и активно работающего в Московском областном регионе", — сказал Костин.

Банк "Возрождение" входит в одну группу с Промсвязьбанком, который санируется Центробанком через Фонд консолидации банковского сектора. После объявления о санации регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки и должны сократить долю в акционерном капитале "Возрождения" до 10%. В связи с этим братья Алексей и Дмитрий Ананьевы разделили активы, и теперь банковский бизнес полностью принадлежит Дмитрию Ананьеву, который, по предписанию регулятора, имеет право голоса только по 10% акций банка "Возрождение".