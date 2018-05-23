МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30,1 миллиарда рублей при совокупном спросе в 77,1 миллиарда рублей, следует из материалов министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,51% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,15% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,5432% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,14% годовых. Спрос — 37,422 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 15,1 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 96,76% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,91% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,885% от номинала, реальная средневзвешенная доходность — 2,89% годовых. Спрос — 39,719 миллиарда рублей.