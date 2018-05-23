МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает разрешить работающим по патенту гастарбайтерам выезжать на заработки за пределы региона, в котором они получили разрешение на работу. Соответствующие предложения содержатся в докладе уполномоченного по правам предпринимателей "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", который был представлен президенту РФ Владимиру Путину.

В документе отмечается, что действующие правила выдачи иностранным гражданам патента на работу не предусматривают для держателей патента права покидать для выполнения трудовых обязанностей территорию региона, в котором такой патент был выдан. Для нарушителей установлены штрафы в КоАП: от 250 тысяч до 800 тысяч рублей за каждого трудящегося вне своей территории работника, а в городах федерального значения и прилегающих областях – штраф может составлять до 1 миллиона рублей.

"Представители ряда профессий, например, асфальтобетонщики, дорожные рабочие, водители автомобилей, машинисты маркировочных машин для разметки автодорог и т.п. в силу своих должностных обязанностей должны выезжать за пределы "своего региона", — отмечается в докладе. При этом законодательством допускается временное проживание и работа на территории других регионов для иностранцев, получивших соответствующее разрешение, но не патент.

Бизнес-омбудсмен предлагает установить конкретные профессии, для которых выезд иностранных работников на заработки за пределы субъекта РФ, выдавшего им патент, будет считаться легальным.