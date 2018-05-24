С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Глава министерства финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ заявил, что специальный фонд для финансирования инфраструктуры планируется создать в стране уже в следующем 2019 году. Новый фонд может инвестировать до 3% ВВП, подчеркнул первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Начиная с 2019 года мы создаём специальный фонд и будем создавать фонд, который в течение шестилетнего периода может быть порядка 3% ВВП с тем, чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики, которая потом, конечно, простимулирует частный бизнес. Это наша сейчас задача", — пояснил Силуанов журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.