МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank сократит штат сотрудников с 97 тысяч человек до уровня ниже 90 тысяч в рамках реструктуризации, направленной на снижение затрат и восстановление прибыльности, говорится в сообщении финансовой организации.

Таким образом, сокращение штата превысит 7%, однако точное количество сотрудников, которое планирует оставить банк, не уточняется.

Накануне СМИ сообщили, что Deutsche Bank планирует сократить почти 10 тысяч сотрудников в течение 2018-2019 годов с целью уменьшения затрат.

Банк указывает, что число сотрудников в подразделении по торговле ценными бумагами (Equities Sales & Trading) снизится на 25%. Предполагается, что данные меры будут реализованы в течение 2018 и 2019 годов.

Deutsche Bank планирует, что в 2018 году объем скорректированных расходов не превысит 23 миллиарда евро, а в 2019 году он снизится до 22 миллиардов евро. В ноябре 2017 года глава банка на тот момент Джон Крайан (John Cryan) выразил мнение, что число рабочих мест в Deutsche Bank в подразделениях по обслуживанию клиентов и в бэк-офисе превышает необходимое количество, а штат большинства крупных конкурентов банка примерно вдвое меньше.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Чистая прибыль Deutsche Bank по итогам первого квартала 2018 года упала в пять раз в годовом выражении, до 120 миллионов евро.