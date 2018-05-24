МОСКВА, 24 мая ПРАЙМ. Банк "Открытие" передал Бинбанку акции ВТБ за сумму в почти 40 миллиардов рублей, сообщает кредитная организация.

Как отмечается в материалах Бинбанка, 23 мая он увеличил долю владения в банке ВТБ с нуля до 5,99% в результате "приобретения доли участия в организации". В этот же день была проведена сделка между банком "Открытие" и Бинбанком на почти 40 миллиардов рублей. Банк "Открытие" в свою очередь сообщил, что снизил долю в ВТБ с 13,79% до 7,8%.

"В рамках управления показателями достаточности капитала банком "Открытие" произведено перераспределение долей владения голосующими акциями банка ВТБ между банками, находящимися под контролем Банка России. Доля владения голосующими акциями банка ВТБ у НПФ группы "Открытие" осталась неизменной. Цели владения пакетом не претерпели изменений – это непрофильный актив, требующий отдельной стратегии управления", — пояснили в пресс-службе банка "Открытие".

Банк России в прошлом году взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка: "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов, также в объединенный банк войдут хорошие активы "Рост банка" и банка "Траст", которые ранее были их "дочками". В начале апреля зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что на базе "Траста" будет создан банк плохих и непрофильных активов, который будет работать как фонд прямых инвестиций. По его словам, к "Трасту" будут присоединяться активы банка "Рост", активы Автовазбанка и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка.