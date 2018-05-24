С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Центробанк завершил докапитализацию Промсвязьбанка, в течение одной-двух недель он будет передан государству, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Промсвязьбанк полностью докапитализирован. Эти мероприятия завершились на этой неделе. Мы завершили докапитализацию на 113 миллиардов рублей и на 130 миллиардов рублей с помощью ОФЗ, и в ближайшие время, я оцениваю это время в одну-две недели, Промсвязьбанк будет передан в казну. А это будет, как вы знаете, специализированный банк, который будет обслуживать в первую очередь предприятия оборонно-промышленного комплекса", — сказал Поздышев в ходе панельной сессии ПМЭФ.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. АСВ сейчас владеет более 99,9% акций Промсвязьбанка. В январе власти РФ объявили, что Промсвязьбанк будет работать как опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.