С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Экс-первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов приедет в середине дня в Санкт-Петербург для обсуждения своей возможной дальнейшей работы на посту главы Внешэкономбанка, рассказали РИА Новости три источника, знакомые с ситуацией.

"У Шувалова запланирована встреча в Петербурге, он обсудит свою дальнейшую работу", — сказал один из собеседников агентства.

"Встреча будет не на площадке ПМЭФ, вряд ли Шувалов заедет на форум", — отметил другой собеседник.

Не исключено, что возможный будущий глава ВЭБ проведет встречу с коллективом госкорпорации в ближайшую неделю, однако необходимо дождаться указа президента, отметил третий источник.