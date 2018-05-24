С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Неопределенность ситуации вокруг того или иного банка до санации может привести к тому, что клиенты только за один день могут забрать из него около 1% вкладов, поэтому Банк России старается быстрее принимать решение по ним, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"В историях финансового оздоровления время — это гораздо дороже, чем деньги. Если посчитать, то один день неопределенности, что происходит в банке, в среднем стоит 1% его пассивов", — сказал он.

"Именно поэтому мы стараемся проводить — и нам даже пришлось усовершенствовать в ходе работы законодательство — все наши мероприятия по финансовому оздоровлению в кратчайшие сроки", — добавил Поздышев.

В прошлом году в России появился новый механизм санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. При этом кредитная организация продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.