МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% и по состоянию на 18 мая составили 456,3 миллиарда долларов против 457,7 миллиарда долларов на 11 мая, сообщил Банк России.

"Международные резервы на 18 мая составили 456,3 миллиарда долларов США, снизившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов США, или на 0,3%, в результате отрицательной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.