С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит критичных рисков в случае ухода нерезидентов с рынка ОФЗ, это повысит доходность бумаг на 40-50 базисных пунктов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Многие говорят о внешних рисках разного рода, что если уйдут нерезиденты с рынка. Мы проводили оценки, действительно, кривая доходности может немного сдвинуться, но не катастрофически: на 40-50 базисных пунктов, по нашим оценкам. Может быть, конечно, повышенная волатильность, но точка равновесия будет где-то на этом уровне. Я не думаю, что будут серьезные последствия, потому что у нас сам рынок госдолга не очень большой и объем ОФЗ не очень большой по сравнению с нашей экономикой", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.