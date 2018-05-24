МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В рамках ПМЭФ в четверг состоялась панельная дискуссия "Вторая жизнь активов банка. Новые возможности для инвестирования", которая была проведена при поддержке госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

В ней приняли участие генеральный директор АСВ Юрий Исаев, зампред ЦБ Василий Поздышев, главный исполнительный директор Quaestio Capital SGR S.p.A ПаолоПетриньяни, зампред корпорации по страхованию депозитов Японии Такамаса Хисада, глава подразделения ВТБ Капитала Нил Маккиннон.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы возвращения активов ликвидируемых банков в экономику страны, проблемы оценки инвестиционного потенциала активов ликвидируемых банков, преимущества участия в аукционах по продаже активов.

Начиная с 2004 года, за весь период деятельности АСВ, общее количество ликвидационных процедур составило 674, из которых 304 — завершены. Объем активов в стоимостном выражении возрос с момента начала деятельности АСВ в качестве конкурсного управляющего (ликвидатора) почти в 170 раз. На данный момент совокупная балансовая стоимость активов ликвидируемых банков достигла 3,8 трлн руб.

В среднем ежемесячно проводится более 100 торгов по продаже активов. Общий размер денежных средств, получаемых АСВ, составляет около 650 млн руб.

По словам советника по макроэкономике гендиректора Брокерского дома "Открытие", доцента кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергея Хестанова, с точки зрения экономики страны в целом АСВ очень полезно, хоть и обходится недешево. "Появление АСВ радикально увеличило надежность банковской системы в глазах обывателя. Практически прекратились банковские паники среди населения. Оборотной стороной стал хронический дефицит фонда страхования вкладов: взносы участников не покрывают выплат уже давно. Однако пока это не рассматривается как серьезная угроза, а просто воспринимается как меньшее зло", — сказал он.

По словам аналитика ГК "ФИНАМ" Алексея Коренева, АСВ, осуществляя функции корпоративного конкурсного управляющего (ликвидатора) несостоятельных банков и финансовых организаций, решает в том числе и задачи по формированию конкурсной массы для удовлетворения требований кредиторов путем продажи активов несостоятельных банков и негосударственных пенсионных фондов, для чего Агентством проводятся аукционы по реализации имущества ликвидируемых или санируемых кредитных учреждений.

"Данные аукционы позволяют оперативно и на рыночных условиях реализовывать наиболее ликвидные активы банков и негосударственных пенсионных фондов (НПф), что обеспечивает необходимую ресурсную базу для максимального полного и быстрого обеспечения выплат пострадавшим вкладчикам. Для улучшения функционирования аукционов 12 апреля 2016-го года АСВ запустило сайт для продажи имущества ликвидируемых кредитных организаций и НПф. Необходимость открытия отдельного сервиса для продажи имущества ликвидируемых фирм в ведомстве объяснили растущей заинтересованностью потенциальных покупателей, а также повышением эффективности бизнес-процессов, связанных с ликвидацией и оздоровлением финансовых организаций", — сказал эксперт.