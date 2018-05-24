С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ будет проверять на предмет резервов каждый кредит, передаваемый банками в Промсвязьбанк, сообщил в четверг на полях ПМЭФ-2018 зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"В процессе этой передачи каждый кредит будет проверен Центральным банком на предмет адекватности созданных резервов", — сказал Поздышев.

Он добавил, что "важно, чтобы в момент этой передачи резервы были посчитаны адекватно, в соответствии с нормативной базой ЦБ, и ЦБ будет за этим следить".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.