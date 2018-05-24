С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России пока не предполагает участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в капитале фонда непрофильных активов и плохих долгов, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Фонд непрофильных активов создается ЦБ РФ на базе банка "Траст". Ранее в четверг в ходе панельной сессии ПМЭФ Поздышев говорил, что срок работы фонда составит 3-5 лет, общий объем средств — около 2 триллионов рублей. Предполагается, что в конце этого срока активы фонда будут проданы инвесторам на рыночных условиях.

"Участие АСВ в фонде не предполагается, по крайней мере, пока не обсуждаем этот вопрос", — сказал Поздышев на полях ПМЭФ-2018.

"Мы обсуждаем с АСВ возможности взаимодействия, сотрудничества по двум направлениям работы: как у РФПИ есть экспертиза в business и private equity, у АСВ есть профессиональная экспертиза ликвидации активов, прохождения процедуры банкротства и так далее. Соответственно, целесообразно рассмотреть, как можно использовать эту профессиональную экспертизу ", — пояснил зампред ЦБ.

По словам Поздышева, экспертиза АСВ может потребоваться при ликвидации "совсем плохих" активов, которые нужно ликвидировать. "Это не экспертиза РФПИ, и не экспертиза ЦБ — пока это экспертиза АСВ", — сказал он.

В четверг Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение о сотрудничестве с Банком России, в рамках которого примет участие в создании фонда непрофильных активов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.