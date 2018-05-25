МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уссури" (город Хабаровск). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество банк "Уссури", рег. № 596, г. Хабаровск" — отмечается в сообщении.

Как сообщается, лицензия у банка "Уссури" была отозвана из-за "неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов Банка России… в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Также регулятор учитывал реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка."Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации Банк "Уссури" (АО) меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения". — пишет регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому законом РФ предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В банк введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.