С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Объявление о назначении бывшего первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова новым председателем Внешэкономбанка стало одним из самых заметных событий первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с тем мощная фигура Шувалова не сразу потеснит на этом посту Сергея Горькова, который возглавлял Внешэкономбанк около двух лет, но успел понравиться президенту Владимиру Путину.

"Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов. Думаю, что у вас будет очень хорошая команда. В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе немного поработали", — сказал Путин на встрече с Шуваловым. Он в свою очередь поблагодарил главу государства за предложение возглавить ВЭБ и пообещал не подвести.

Шувалов в тот же день успел посетить площадку ПМЭФ и осмотреть стенд возглавляемой им теперь госкорпорации. Появление Шувалова в ВЭБе уже дало первые плоды: Путин в ходе встречи с ним заявил, что Внешэкономбанк необходимо поддержать и докапитализировать. "Это институт развития. Чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства", — сказал президент.

Не исключено, что новый глава ВЭБа проведет встречу с коллективом госкорпорации уже в ближайшую неделю, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

БУДУЩЕЕ ВЭБА И "МАЙСКИЙ УКАЗ"

Путин отметил, что, принимая решение о кандидатуре Шувалова, исходил из того, что тот многие годы занимался крупными проектами с участием иностранных партнеров. Новый глава ВЭБа сказал, что понимает специфику деятельности госкорпорации и сможет эффективно встроить ее работу в реализацию "майского указа".

"Я в последние годы работал в наблюдательном совете Внешэкономбанка. Вопросы, которые мы рассматривали под руководством председателя правительства, мне известны. Последние два года команда под руководством Сергея Горькова занималась по вашему поручению тем, что решала самые сложные проблемы, которые были накоплены за предыдущие годы. Работа была проделана. В целом банк сейчас в неплохом состоянии, и как я понимаю, он должен сейчас приобрести настоящий смысл развития и вписаться в эту повестку, которую вы объявили майским указом", — пояснил Шувалов.

"Я эту повестку полностью разделяю. Она очень важна для России, и Внешэкономбанк может занять место одного из центральных инструментов, чтобы эту повестку реализовать. Накопленный опыт, силы и знания буду использовать, чтобы этой цели достичь", — заверил теперь уже бывший чиновник.

Шувалов, которому сейчас 51 год, почти всю свою карьеру проработал на госслужбе, в частности с мая 2008 года – на посту первого вице-премьера.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ

Главная задача Внешэкономбанка как госкорпорации состоит в финансировании крупных инвестиционных проектов в России и за рубежом. Для этого ВЭБ в феврале объявил о запуске специального инвестиционного инструмента — фабрики проектного финансирования — и подписал соглашения со Сбербанком, Газпромбанком, ВТБ, Евразийским банком развития, Всероссийским банком развития регионов и Международным инвестиционным банком.

Кроме того, в мае ВЭБ открыл представительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Горьков на форуме в Казани заявил, что новая стратегия развития Внешэкономбанка предполагает ориентацию в первую очередь на Ближний Восток и страны исламского мира. "Наш объем бизнеса со странами региона (членами Организации исламского сотрудничества — ред.) составляет почти 3 миллиарда долларов, ни один российский банк такого объема сотрудничества не имеет, только Внешэкономбанк", — сказал тогда Горьков.

ВЭБ является одним из российских лидеров по развитию передовых технологий, таких как блокчейн и цифровизация экономики. В январе Горьков пообещал, что кроме функционирующей на базе ВЭБа блокчейн коммуны в России в 2018 году появятся еще два инновационных центра: по квантовым и конвергентным технологиям.

Вместе с тем на деятельность ВЭБа оказывают существенное влияние внешнеполитические риски. В 2014 году против ВЭБа и других крупных российских госкомпаний и банков в связи с ситуацией на Украине были введены секторальные санкции США, Канады, Евросоюза, Швейцарии и Японии, ограничивающие привлечение финансирования.

В этих условиях чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО в 2017 году вырос в 2,6 раза — до 287,7 миллиарда рублей, впрочем госкорпорация объяснила это в первую очередь созданием дополнительных резервов на 250 миллиардов рублей по старому кредитному портфелю, доставшемуся новому руководству "по наследству".

Текущий год Внешэкономбанк рассчитывает закрыть с прибылью. Правда, в мае Горьков вынужден был оговорить, что это станет возможным, если не потребуется создавать допрезервы по "Русалу" и другим компаниям из санкционного списка. Однако и в случае успешного выхода на прибыль, и в противном случае докладывать об этом Путину уже предстоит новому главе ВЭБа — Шувалову.