МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию у "Объединенного кредитного банка" (город Ярославль), сообщает регулятор в пятницу.

В сообщении ЦБ отмечается, что "Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации ПАО "О.К. Банк" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения".

"Решение принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", — сообщается в релизе.

Также в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций регулятор аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

По данным БИР Аналитик, на 1 марта текущего года банк занима 148 место в банковской системе РФ с активами в размере 15 млрд рублей, собственные средства составляли 3,2 млрд рублей, вклады — 6 млрд рублей.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.