МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВТБ увеличил свою долю в энергетической En+ Group до 9,6% после приобретения доли у сингапурской AnAn Group, одного из основных инвесторов En+, рассказал агентству Рейтер первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"ВТБ профинансировал покупку доли в 6,25% в En+ у сингапурской AnAn Group", — пишет агентство со ссылкой на Соловьева. Банк стал владельцем доли, ранее принадлежавшей AnAn, после маржин колла, уточнил представитель ВТБ. Теперь банку принадлежит 9,6% En+, добавил Соловьев.

AnAn Group стала ключевым инвестором группы после проведения ею IPO в конце прошлого года.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". При этом минфин США не исключил вывода компаний из-под санкций в случае, если Дерипаска откажется от контроля в них.

Ранее в пятницу "Русал" сообщил о том, что основной владелец компании Олег Дерипаска покинул ее совет директоров. Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила об уходе Олега Дерипаски из ее совета директоров. Его отставка связана с "планом Баркера", подразумевающим снятие санкций с компании путем прекращения контроля бизнесмена над En+.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.