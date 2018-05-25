С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Тенденция по снижению процентных ставок по ипотеке в РФ сохранится, до конца года ставки могут еще снизиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Стоит ожидать понижения ставок, не стоит опасаться роста (ипотечного кредитования — ред.). Сегодня у нас исторически самые низкие ставки по ипотеке, я думаю, что до конца года мы увидим ещё их снижение", — сказал Греф журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Это самый главный сектор кредитования, который превосходит все наши ожидания. В прошлом году был ипотечный бум, и в этом году мы не ожидали ещё такого быстрого прироста по отношению к прошлому году, но за первые четыре месяца этого года мы увидели рост на более чем 60% по количеству выданных кредитов и более чем на 80% по объёму выданных денег — 456 миллиардов рублей ипотечных кредитов, общий объём ипотечного портфеля превысил 3,2 триллиона рублей", — отметил он.

"Скорее всего, эта тенденция сохранится, ставки будут ещё снижаться. Я думаю, что строительная отрасль должна быть готова к тому, чтобы обеспечить этот рост, иначе мы увидим рост цен на рынке", — указал глава крупнейшего российского банка.

Греф в марте сообщал, что Сбербанк, занимающий более половины рынка ипотеки в РФ, может снизить ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что среднюю ставку по ипотеке в России нужно снижать и дальше — до 7-8%. Путин отметил, что низкая инфляция дает дополнительные возможности для развития российской экономики, включая снижение стоимости ипотеки. В мае вышел указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В частности, в нем глава государства поручил улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком.