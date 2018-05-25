МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Объединение компаний "Согаз" и "ВТБ Страхования" приведет к появлению в России крупнейшего страховщика, однако это мало отразится на страховом рынке, где давно идут процессы консолидации, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Сегодня в рамках ПМЭФ группа ВТБ и "Согаз" подписали соглашение об объединении страхового бизнеса. В результате сделки ВТБ получит примерно 10% в объединенной компании, которая будет работать под единым брендом "Согаз". Закрытие сделки планируется в третьем квартале текущего года после получения всех необходимых согласований.

Участники сделки заявили, что она является уникальной по масштабам и значимости для российского финансового рынка. Председатель правления страховой группы "Согаз" Антон Устинов сообщил, что после приобретения "ВТБ Страхования" компания рассчитывает занять примерно 25% рынка без учета страхования жизни, а со страхованием жизни порядка 20% рынка.

СТРАХОВОЙ ГИГАНТ

После слияния двух страховщиков объединенная компания станет не просто крупной, а очень крупной, считает управляющий директор по страховым рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин. Лидерство "Согаза" на рынке усилится, компания будет занимать не только первое место, ее рыночная доля составит примерно 20% от всего рынка.

По оценке эксперта, в сегменте ДМС, страхования от несчастных случаев и болезней доля объединенной компании составит примерно 45%. По страхованию имущества юридических лиц она составит около 60%.

Слияние двух компаний из первой тройки non-life страховщиков приведет к образованию крупнейшего участника рынка, также считает руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина. По ее оценке, объединенная компания будет обладать самым крупным уставным капиталом и активами. Доля нового лидера рынка вырастет до 20%, а разрыв между первой и второй компанией в рэнкинге страховщиков по объему премий увеличится.

ГИГАНТ И РЫНОК

В 2018 году страховой рынок РФ прибавит 10,5%, считают эксперты АКРА. В среднесрочной перспективе ожидается ускорения темпов роста до 11–14% в год. Таким образом, рынок страхования будет опережать российскую экономику в целом, превосходя темпы роста ВВП на 4–8% (в 2017-м — на 1,7%).

По прогнозу "Эксперт РА", в этом году рынок вырастет на 10-11%. Это произойдет в основном за счет страхования жизни.

По мнению аналитиков, создание крупнейшей страховой компании не повлияет на рынок. Объединение "Согаза" и "ВТБ Страхования" принципиально не скажется на рынке, считает Янин. По его словам, тенденция к концентрации и укрупнению страхового рынка наблюдается давно.

"Согаз" и "ВТБ Страхование" ориентированы на разные сегменты рынка, их объединение позволит новой компании стать лидером как в страховании имущества юридических лиц, ДМС, грузов, ответственности, так и в страховании от несчастных случаев, а также усилить позиции в страховании имущества граждан, считает Никитина. Конкуренция с другими участниками рынка сохранится, но по объему премий в этих сегментах новый лидер будет практически недосягаем.

"И та, и другая компании имеют успешный опыт присоединения более мелких страховщиков. Поскольку объединяются группы компаний, в которые входят также медицинские страховые организации и страховщики жизни, в результате сделки усилится концентрация рынка и в сегменте ОМС, и в life-сегменте", — говорит эксперт.