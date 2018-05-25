С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что лично принёс извинения руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру за аналитический отчёт "Сбербанка КИБ".

В октябре 2017 года "Сбербанк КИБ" разослал аналитический отчет о "Роснефти", содержавший критические замечания. В мае 2018 года был выпущен отчет с критикой работы "Газпрома".

"Я считаю недопустимым непрофессиональный подход крупнейшего финансового института в стране, и я не хочу быть источником дезинформации рынка. Я лично позвонил и принёс извинения и Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям, кого затронули необоснованные выводы", — сказал Греф журналистам на ПМЭФ, комментируя ситуацию с увольнением аналитика "Сбербанка КИБ".

"Здесь никакой политики нет вообще, я в понедельник прочитал эти отчёты и, честно сказать, был поражён несоответствием выводов и фактов", — отметил он.

"К сожалению, у нашего уважаемого аналитика есть журналистское прошлое, и, похоже, что в данном случае оно возобладало. Я воспринял этот отчёт как статью журналиста с огромным набором предположений — так не может себя вести аналитик, это прямо запрещено профессиональными правилами и правилами комплаенс", — указал Греф.

Во вторник Sberbank CIB ("Сбербанк КИБ"), корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, уволил своего аналитика по нефтегазовому сектору Алекса Фэка, подготовившего резонансные отчеты по "Роснефти" и "Газпрому". Он покинул компанию с 23 мая. Любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтверждённых данных и информации из открытых источников, отмечал тогда глава компании Игорь Буланцев, таковы нормы и внутренние правила Sberbank CIB. В среду в пресс-службе Сбербанка сообщили, что руководитель аналитического подразделения "Сбербанк КИБ" Александр Кудрин также покинет компанию, уточнив, что уход планируется по соглашению сторон.