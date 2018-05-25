С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует выходить на новые рынки с традиционными банковскими моделями, может выйти с легкими цифровыми моделями, сообщил РИА Новости первый зампред правления банка Лев Хасис.

"Мы не планируем масштабных выходов на новые рынки, только если с какими-то легкими цифровыми моделями. То есть с традиционными банковскими моделями не планируем", — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Сбербанк 22 мая сообщил о продаже своей "дочки" в Турции Denizbank дубайскому Emirates NBD. Глава Сбербанка Герман Греф позже пояснил, что это связано с европейскими санкциями. По его словам, в зависимости от курса банк может получить от этой сделки от 3,4 миллиарда долларов.

Греф также заявил, что банк сворачивает стратегию международной экспансии. В настоящее время банк присутствует в Европе, Белоруссии, Казахстане и на Украине. По словам Грефа, сейчас планируется четвертая попытка продать украинскую "дочку" Сбербанка.