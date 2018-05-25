МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Чистые процентные доходы российских банков продолжают расти и по результатам первого квартала 2018 года достигли исторического максимума в 744 миллиарда рублей, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Дополнительным источником чистого процентного дохода банков остается структура баланса кредитных организаций, при которой долгосрочные активы частично финансируются за счет более дешевых краткосрочных пассивов. В таких условиях чистые процентные доходы в целом по банковскому сектору продолжили демонстрировать тенденцию к росту, достигнув в первом квартале 2018 года исторического максимума в 744 миллиарда рублей, увеличившись на 67 миллиардов рублей по сравнению с первым кварталом предшествующего года", — говорится в обзоре.

Регулятор отмечает, что в результате банки РФ продолжили восстанавливать свое финансовое положение после ухудшения в третьем квартале 2017 года из-за выявления проблемных активов в санируемых банках.