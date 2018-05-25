МОСКВА, 25 мая, ПРАЙМ. Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил одобрение работе финансовых структур США и выступил за ослабление банковского регулирования в РФ. По его мнению, президент США Дональд Трамп сумел провести такие законы, которые существенно ослабляют регулирование банковской сферы в Соединенных Штатах. По крайней мере для малых и средних банков.

По словам Костина, он считает, что вопросы регулирования сейчас очень важны. "Мне кажется, что после кризиса седьмого года финансовый рынок очень сильно зарегулирован. Все европейские страны, включая Россию, смотрят на Соединенные Штаты и видят, что там-то американские банки находятся в лучших условиях. И это дополнительный драйв для экономики. Я считаю, что это было бы очень полезно" — подчеркнул Костин

Костин также сказал: "Я выступал на телевидении Bloomberg и сказал, что, когда Эльвира Набиуллина закончит второй-третий срок, сколько она хочет работать – я очень люблю, уважаю ее и ценю – хорошим сменщиком ей был бы господин Трамп. Потому что господин Трамп за последнее время, на прошлой неделе буквально, принял такие, сумел провести такие законы".

25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась панельная сессия ВТБ "Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0". В сессии приняли участие президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и главы крупнейших международных компаний – Ханс-Пол Бюркнер, председатель BCG, а также руководители Bahrain Mumtalakat Holding Company, Amundi Asset Management, Нового банка развития и других компаний. Модератором сессии стала управляющий редактор ведущего в Индии телеканала бизнес новостей CNBC-TV18 Ширин Бхан.

Главной темой дискуссии стало текущее состояние развивающихся рынков, вызовы которые стоят перед ними. Особый упор участники встречи сделали на финансовых технологиях, их роли в формировании будущего модели регулирования и необходимости сохранения многостороннего сотрудничества в ключевых существующих форматах G20 и B20, ВТО и т.д.



