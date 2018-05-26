МАХАЧКАЛА, 26 мая /ПРАЙМ/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев и глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Банковская система республики насчитывает 127 кредитно-кассовых учреждений, 89 дополнительных офисов, 28 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и филиалов и одно представительство кредитной организации другого региона. Сбербанк на сегодняшний день является основным банковским институтом, обслуживающим население республики, 78% жителей доверяют свои финансовые средства Сбербанку.

"В документе закреплены актуальные направления сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере. Так, планируется взаимодействие в части развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, а также в рамках реализации инвестиционных проектов и программ инфраструктурного развития субъекта и муниципальных образований, жилищного строительства и благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.