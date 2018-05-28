МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, продолжит снижаться и опустится ниже психологической отметки в 6 тысяч долларов, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 27 мая, цена биткоина, по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 2,64% — до 7,334 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 4,04% — до 7,302 тысячи долларов, на GDAX на 2,97% — до 7,304 тысячи.

РЕГУЛЯТОРНЫЙ ВОПРОС

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов напомнил, что потери биткоина в цене за минувшую неделю составили больше 12%. Это во многом связано с решениями и заявлениями регуляторов ряда стран, полагает он.

Ослабление биткоина, по словам эксперта, вызвали сразу несколько факторов. Так, министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о манипуляции курсами на биткоин и другие валюты. Власти Индии, согласно сообщениям, могут ввести налог в 18% на операции с криптовалютами. Это сопоставимо со ставкой НДС в России.

Помимо этого финансовые регуляторы США и Канады начали борьбу с мошенническими ICO и подозрительными криптовалютами в рамках государственной кампании Operation Cryptosweep. Влияние на торги оказывает и экспирация 25 мая майского фьючерса на биткоин на бирже СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), рассказал эксперт.

Глава компании Enigma и соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов, в свою очередь, заявил, что снижение стоимости биткоина происходит на нейтрально-позитивном новостном фоне.

"И напрашивается вывод о манипулировании рынком, чтобы выбить небольших инвесторов из позиций. Особенно тех, кто сидит с плечом в криптовалютах. Ранее в массы толкали идею, что после конференции Consensus 2018 рынок пойдет вверх. А, как мы знаем, крупные игроки зарабатывают на мелких — это мы сейчас и видим", — сказал он.

ТРЕНД НА СНИЖЕНИЕ

Эксперты считают, что при текущей динамике торгов и настроениях на рынке криптовалют биткоин может упасть ниже 6 тысяч долларов.

"На текущей неделе с 28 мая по 3 июня ожидается дальнейшее понижение курса. Ключевой поддержкой выступит уровень 7 тысяч долларов. Если он в понедельник или вторник не устоит, то нисходящее движение усилится в направлении отметки 5,55 тысячи долларов", — заявил Антонов.

"Новостной фон негативный, поэтому риски уйти под отметку 6 тысяч долларов очень высокие. Первым целевым уровнем нового этапа снижения самой популярной криптовалюты выступит 6,18 тысячи долларов", — добавил он.

Схожий прогноз дал Зартдинов.

"Уровень поддержки находится в районе 6,5 тысячи долларов", — сказал он.

Эксперт добавил, что пока сохраняется вероятность возобновления роста биткоина. При таком сценарии криптовалюта может подняться обратно к 8,5 тысячи долларов за биткоин.