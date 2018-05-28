МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний и одного страхового брокера, сообщается на сайте регулятора.

Так, ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО "Центральное страховое общество" в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства. Страховщик не соблюдал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В связи с отзывом лицензий "Центральное страховое общество" обязано прекратить страховую деятельность. При этом компания должна исполнить обязательства по действующим договорам, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

Кроме того, Банк России отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования некоммерческой корпоративной организации потребительского общества взаимного страхования "Взаимопомощь и страхование". Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания ЦБ.

У страховой компании "Астро-Волга-Мед" отозвана лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, в связи с добровольным отказом компании от этого вида деятельности.

Также регулятор отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности у страхового брокера "Сетевой альянс" из-за неисполнения предписаний Банка России.