МОСКВА, 28 мая. ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 40 /1994/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 184-И от 21.12.2017 "О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51022 от 8.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-1264 от 21.05.2018 "О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества "Страховая компания "ХОСКА";

— приказ № ОД-1265 от 21.05.2018 "О назначении временной администрации публичного акционерного общества "Страховая компания "ХОСКА";

— приказ № ОД-1266 от 21.05.2018 "О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Аллега";

— приказ № ОД-1267 от 21.05.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД-978";

— приказ № ОД-1268 от 21.05.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-92";

— приказ № ОД-1269 от 21.05.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД-984";

— приказ № ОД-1271 от 21.05.2018 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Аллега";

— приказ № ОД-1272 от 21.05.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью медицинской страховой компании "Медика-Восток";

— приказ № ОД-1273 от 21.05.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Национальные Страховые Традиции";

— методические рекомендации Банка России об отражении операций в форме отчетности 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях" № 13-МР от 22.05.2018.