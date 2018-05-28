МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России предупредил участников рынка о рисках совершения кросс-сделок на организованных торгах, которые могут быть квалифицированы как недобросовестная практика, — об этом говорится в пресс-релизе финансового регулятора.

"Сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, могут приводить к существенным отклонениям параметров торгов. Это может квалифицироваться как манипулирование рынком согласно федеральному закону "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", если сделки совершены на организованных торгах на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, и если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых они были поданы, не раскрывается другим участникам торгов", — сообщает ЦБ РФ.

Кросс-сделки заключаются на основании безадресных заявок одним лицом, действующим в собственных интересах и являющимся одновременно покупателем и продавцом в сделке, которая заключается в результате подачи заявок противоположной направленности.

В ряде случаев такие сделки заключаются с использованием алгоритмических торговых систем, действующих в интересах одного и того же лица. Это происходит потому, что в соответствующие алгоритмы не были внедрены механизмы, предотвращающие заключение на организованных торгах сделок между различными "стратегиями", отмечает Центробанк.

Но регулятор не дает оценку кросс-сделкам в целом, отметил директор департамента Банка России про противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

"Мы предупреждаем о рисках, которые могут возникать при определенных условиях при заключении таких сделок и обращаем внимание на возможность снижения этих рисков путем принятия превентивных мер. Так, конечные клиенты, использующие алгоритмические торговые системы, могут доработать программное обеспечение таким образом, чтобы производить внутреннее сведение пересекающихся по цене заявок разных алгоритмов без их вывода на биржу. В конечном счете рекомендации направлены на снижение издержек участников на общение с регулятором", — добавил он.