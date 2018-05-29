МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в РФ в апреле 2018 года составил 209,1 тысячи рублей, увеличившись на 44,5% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с мартом 2018 года показатель увеличился на 28,7%, или на 46,6 тысячи рублей. В количественном выражении в апреле было выдано на 14,7% меньше потребительских кредитов по сравнению с мартом. Сумма выданных потребкредитов оказалась на 9,8% больше, чем месяцем ранее.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) в апреле был отмечен в Москве (510,7 тысячи рублей), Московской области (364,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (335,6 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (328 тысяч рублей) и Ленинградской области (249,3 тысячи рублей).

Наименьший средний размер был зафиксирован в Алтайском крае (122,1 тысячи рублей), Кемеровской (142,7 тысячи рублей) и Кировской (147,2 тысячи рублей) областях, Удмуртской республике (152,3 тысячи рублей) и Ульяновской области (153,6 тысячи рублей).

При этом самую существенную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов в апреле продемонстрировали Белгородская, Архангельская, Вологодская, Владимирская и Тульская области. Меньше всего размер выданных потребкредитов увеличился в Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровском и Алтайском краях, а также в Самарской области.

"На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования. При этом основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера", — прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин. Изменения происходят и в структуре заемщиков – после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей, что позволяет банкам увеличивать размеры предоставляемых кредитов, добавил он.